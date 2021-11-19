Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi / Gambiya

Başkanlığımızca 2021 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri kapsamında Gambiya Polis Teşkilatında aktif görev yapan 10 personele yönelik silah kullanma, beceri ve refleksinin arttırılması ve ani karar verme yeteneğinin kazandırılması, şahıs üst arama, araç arama, araç durdurma ve araçtan şahıs tahliyesi, kelepçeleme, güvenli müdahale, zor kullanma ve atış esnasında güvenli bir şekilde ilerleme konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 08-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesinde "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi" düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou NJIE, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Bayram Ali SONER, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Gambiya Büyükelçi Asistanı Serpil KALAYCI, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 Başkomiser, 1 Polis Amiri, 1 Kıdemli Başpolis, 1 Onbaşı, 1 Başpolis, 4 Çavuş rütbelerindeki 10 personel katılım sağlamıştır.

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitapları, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou NJIE'nin konuşmalarının ardından personellere sertifika takdimleri ile tören sona ermiştir.

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