"Acil İzmir" mobil uygulaması Türkiye'ye yayılıyor

HATAY (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "Acil İzmir" uygulaması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş mobil uygulamanın paylaşımına ilişkin protokol imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında "Acil İzmir" mobil uygulamasının paylaşımına ilişkin protokol imzalandı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği uygulamanın tüm veri tabanları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşılmış oldu. Egemenlik Evi'nde yapılan imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz de katıldı.

Gururluyuz

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamayı Eskişehir'in ardından Hatay'a taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sistemi kuran Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Buldukları bu yaratıcı çözümle, yurttaşlarımızın sıkıntılı anlarında onlara hızlı şekilde yardım ulaştırabileceğiz. Bu nedenle çok mutluyuz. Bu uygulamanın diğer illerimizde kullanılacak olması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Birlikte hareket etmek çok önemli" dedi.

"Hızlı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaşacağız"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bu sistem sayesinde doğal afetlerde yurttaşların yardımına hızlı şekilde ulaşacaklarını söyledi. Lütfü Savaş, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve bu konuda emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. 'Acil İzmir' uygulamasını bizimle paylaştılar. Bizim arkadaşlarımız bu uygulamayı kendi sistemimize uyarladı. Bundan sonra Hatay'da yaşanacak deprem, yangın, sel felaketi, sıkışmalı büyük kazalarda bu uygulamayı kullanarak, darda kalan vatandaşlarımıza en kötü ihtimalle 2 metre uzaklıkta olacağız. Olası doğal afetlerde saniyeler bile çok önemli. Onların kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Birçok insanımızın, birçok canlının hayatta kalmasına destek olacağız" dedi

Acil ihtiyaçlarda da İzmirlinin yanında

Yurttaşlar sadece depremde değil sel, heyelan gibi doğal afetlerde, sıkışmalı kazalarda ve arama kurtarma gibi acil ihtiyaçlarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine afetzede bilgilerini ileterek uygulama üzerinden yardım çağrısında bulunabiliyor. İzmir bölgesini etkileyen son depremler görüntüleniyor, 3, 5 ve üstü depremlerde Acil İzmir kullanıcılarına akıllı bildirim gönderilerek bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Acil İzmir nasıl çalışır?

-Acil İzmir mobil uygulaması akıllı telefonların uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebiliyor.

-Diğer afetler sekmesinden sel, arama kurtarma ve sıkışmalı trafik kazalarında da konum bilgisi itfaiye ekipleri ile paylaşılıyor.

-Deprem ve doğal afet sonrası yurttaşların telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek "Beni Bul" komutuyla ya da "Enkaz altındayım" butonu ve diğer afetler sekmesinden otomatik olarak yardım çağrılarını ve konumlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileri ile paylaşabilmesini sağlıyor.

-Enkaz altında yurttaşların "bluetooth" yayını açılıyor ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri arama kurtarma ekiplerine iletiyor.

-Enkaz altında ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde, afetzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşıyor. Enkaz altında bulunan yurttaşların sesli komut ile "Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı! " mesajı gönderiliyor.

-Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da arama kurtarma ekiplerine, akustik dinleme yönteminde yerini bildirmek amacı ile uygulama üzerinden siren sesi ile işaret verilebiliyor. Yurttaşlar "Güvendeyim" butonuyla daha önce oluşturdukları güven odalarında bulunan yakınlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebiliyor, güvende olduklarının bilgisini mesajla paylaşabiliyor.

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