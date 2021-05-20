Acil iniş yapan helikopterdeki askeri personelin sağlık durumu iyi
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Acil iniş yapan helikopterdeki askeri personelin sağlık durumu iyi

Acil iniş yapan helikopterdeki askeri personelin sağlık durumu iyi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Tirebolu ilçesine acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter personelinin ilçede misafir edildiği belirtildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesine acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter personelinin ilçede misafir edildiği belirtildi.

CHP Tirebolu İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Merzifon'a eğitim için götürülen Azerbaycanlı askeri personellerin de sağlık durumları gayet iyi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu akşam ilçe halkımızın misafiridir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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