Acil durumlar dışında Bulgar kimlik kartı ve pasaport başvuruları kabul edilmeyecek Balkan Travel Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Dönmez, birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü için alınan olağanüstü önlemler nedeniyle, Bulgaristan Bursa Konsolosluğu'nun aldığı kriz önlemleri çerçevesinde bazı kısıtlamaların yürürlüğe girdiğini söyledi.

Turizm, vize, vatandaşlık, oturum izni, şirket kuruluşu, yatırım danışmanlığı, yeminli tercüme hizmetleri gibi konularda kalite ve güven öncelikli hizmet veren Balkan Travel'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Dönmez, küresel tehdit haline gelen koronavirüsü için Bulgaristan Bursa Konsolosluk Ofisi'nin bazı önlemler aldığını belirterek, bu doğrultuda acil ve insani durumlar dışında Bulgar kimlik kartı ve pasaport düzenlemesi başvurularının kabul edilmeyeceğini söyledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dönmez, "Bulgaristan'da ilan edilen OHAL ile ilgili olarak ve Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınının duyurulması nedeniyle, Bulgaristan Bursa Konsolosluk Ofisi bir takım kriz önlemleri aldı. Bu çerçevede 18 Mart ile 13 Nisan tarihleri arasında bazı kısıtlamalar yürürlüğe girdi" dedi. Dönmez, Bulgaristan Bursa Konsolosluk Ofisi'nin çalışma saatlerinin 10.00 – 12.00 arası olarak değiştirildiğini ifade ederek, acil konsolosluk vakalarının ayrı ayrı ele alınacağını kaydetti.

OHAL'den sonra yeni randevu tarihi verilecek

Dönmez, Bulgar vatandaşlığının tespit edilme, alınma veya vatandaşlıktan çıkma başvurularının alınmayacağını dile getirerek, "Bu süreçte randevusu iptal olan vatandaşlara OHAL'in ortadan kaldırılmasından sonra (13 Nisan 2020) yeni randevu tarihi tahsis edilecek. Acil ve insani durumlar dışında Bulgar Kimlik Kartı (Liçna karta) ve pasaport düzenlemesini kapsayan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca randevusu iptal olan vatandaşlara Haziran 2020'den itibaren randevu tahsis edilip telefon veya e-mail ile bilgilendirme yapılacak" diye konuştu.

Konsolosluk ofisine girişte maske ve eldiven şartı

Diğer yandan acil ve insani durumlar ile Bulgaristan istihdam ajansı tarafından çalışma izni ile ilgili başvuru dışında uzun süreli vize (D tipi) başvurularının da alınmayacağını belirten Dönmez, acil ve insani durumlar dışında Bulgar geçici pasaport başvurusunun alınmayacağını söyledi. Dönmez, "Yine acil ve insani durumlar dışında tasdik veya legalize işlemleri yapılmayacak. Kısa Süreli Vize (C tipi) başvuruları sadece VFS global vize merkezinden, turistik amaçlı olan akredite seyahat acentelerinden alınacak. Ayrıca vatandaşların Bursa Konsolosluk ofisine giriş izni sadece kendilerinin temin ettikleri maske ve eldiven kullananlara verilecek"dedi.

Profesyonel hizmet anlayışı

Profesyonel hizmet anlayışı ve alanında uzman kadroları ile yıllardır Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat amacıyla gitmek ya da orada iş yapmak isteyenlere, vize ve gerekli olan diğer danışmanlık hizmetlerini verdiklerini belirten Balkan Travel'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Dönmez, müşterilerine her zaman en iyi ve kaliteli hizmeti sunma amacıyla hareket ettiklerini söyledi. Dönmez, Bulgaristan'ı oldukça iyi tanıyan kişilerle çalıştıklarına dikkat çekerek, "Bulgaristan hakkında her türlü bilgiye Balkan Travel aracılığı ile ulaşmak mümkün. Çalışanlarımızla birlikte yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve müşterilerimize her zaman en güncel bilgileri aktarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler