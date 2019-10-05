Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal

05.10.2019 14:46

Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehrin ulaşım şebekesinin can damarı olan tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü.



Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi hava limanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya alınırken, şehir merkezindeki alışveriş merkezleriyle süpermarketler de kapalı tutuldu. Euronews.com'da Görüntüle