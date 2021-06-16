Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Çevrimiçi Olarak Düzenlendi

"Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı"nın açılışında konuşan AFAD Başkan V.

"Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı"nın açılışında konuşan AFAD Başkan V. Hamza Taşdelen erişilebilirliği sadece engellilere dair bir konu olarak görmediklerine dikkat çekti, çalışmalarını erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planladıklarını belirtti. Çalıştayda ayrıca AFAD'ın yerelde gerçekleştirdiği iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştay, 15-16 Haziran tarihlerinde uluslararası katılımla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Programda, AFAD Başkan V. Hamza Taşdelen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Genel Müdür Yrd. Önal İnaltekin ve BM Afet Riskini Azaltma Ofisi Kıdemli Dış İlişkiler Sorumlusu Stefanie Dannenmann-Di Palma yer aldı. Oturumlara, yurt içinden, ABD, Almanya, Çekya, İspanya, İtalya ve Japonya'dan katılımcılar iştirak etti.

Özel gereksinimli ve toplumun dezavantajlı gruplarındaki bireyleri afet yönetimine dahil etmek için çalışan AFAD, erişilebilirlik konusundaki bu çalıştaya da önemli katkı verdi. AFAD Başkan V. Hamza Taşdelen, çalıştayın açılışını yaparak acil durumlarda erişilebilirlik konusuna AFAD'ın kurumsal olarak verdiği önemi vurguladı. AFAD Uzmanı Özüm Dinçer ve AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, erişilebilirlik projelerini ve uygulamalarını katılımcılarla paylaşarak somut çalışmaları ortaya koydu. AFAD'ın gerçekleştirdiği iyi uygulama örneklerini hem Türkiye'den hem de yurt dışından paydaşlara aktardı.

"Hareket Kısıtlılığı Olan Bireylere Ulaşmaya Büyük Önem Atfediyoruz"

Açılış konuşmasında AFAD'ın erişilebilirliğe yaklaşımını aktaran AFAD Başkan V. Taşdelen, "Erişilebilirliği, yalnızca engellilere ilişkin bir konu olarak görmediğimizi belirtmek istiyorum. Erişilebilirlik, sizlerin de bildiği gibi geçici sakatlık geçirenleri, hamileleri, hareket güçlüğü olanları ve yaşlıları da kapsayan bir kavram olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle erişilebilirliği halkın geniş kesimlerini düşünerek ele alıyoruz. AFAD olarak hareket kısıtlılığı-zorluğu olan bireylere ulaşmaya büyük önem atfediyoruz. Afetlerden en fazla etkilenecek kişilerin onlar olacağının farkındayız. Hareket kısıtlılığına sahip birey sayısının afetlerle de artabileceğini biliyor, çalışmalarımızı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlıyoruz. Afet ve acil durumlarda erişilebilirliği de bunun içine dahil ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Özel Afet Bilinci Programları ve Erişilebilirlik Şartlarını Taşıyan Projeler

Konuşmasının devamında "Hem halihazırda hareket kısıtlılığı olan hem de afetlerle hareket kısıtlılığına sahip olabilecek bireyler için gayretler ortaya koyuyoruz. İllerimizde buna yönelik özel afet bilinci eğitim programları ve erişileblirlik şartlarını karşılayan projeler üretmeye çalışıyoruz. " cümlelerini kaydetti.

Ardından "Afet eğitimi çalışmalarını ve afete ilişkin hizmetleri engelli bireyler için kolay erişilebilir hale getirmek için daha sıkı çalışıyoruz. 'Afete Hazır Türkiye Kampanyası' dahilinde incinebilir gruplara özel uygulamalar geliştirmeye gayret ettik. Engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurmak için işaret dili öğrenmeye başladık. Afet konusunda engellilerle iletişim bariyerlerine dikkat çekmek için engelliler haftasında farkındalık videoları yayınladık. Braille alfabesi ile afet bilinci eğitim kitapları hazırladık. Ayrıca Deprem Simülasyon Merkezimizde, işaret dili ile da afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Farkındalık ve eğitim materyallerimiz ile web sitemizi olabildiğince fazla engel grubunun kullanımına uygun hale getirmeyi amaçlıyoruz... " diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Habermetre