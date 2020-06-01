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Acil durum hastanelerinin yatakları Gaziantep'ten

Gaziantep'te ürettiği hasta yatağı ve sedyeleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında inşa edilen acil durum hastanelerinin de ihtiyaçlarını karşıladı.

Acil durum hastanelerinin yatakları Gaziantep'ten
01.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:11

Gaziantep'te ürettiği hasta yatağı ve sedyeleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında inşa edilen acil durum hastanelerinin de ihtiyaçlarını karşıladı.

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın tecrübeye sahip MESPA, geçmiş yıllarda genellikle ithal edilen medikal arabalar, elektronik hasta yatakları, doğum yatakları, hasta taşıma koltukları ve sedyeleri üreterek sağlık sektörünün hizmetine sunuyor.

Ürettiği 200'ü aşkın ürünü Türkiye'nin yanı sıra aralarında İtalya ve İngiltere'nin de bulunduğu 5 kıtada 100'ü aşkın ülkeye ihraç eden firma, koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde faaliyetlerine devam ediyor.

Tam kapasiteyle çalışan fabrika, salgınla mücadele kapsamında hizmete alınan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin yataklarını ve diğer ekipmanlarını kısa sürede üretip, teslimini gerçekleştirdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat, AA muhabirine, uzun zamandır sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu son teknoloji ürünler ürettiklerini söyledi.

Kovid-19 gibi zorlu bir süreçte de faaliyetlerine devam ettiklerini, gelen tüm talepleri karşılamaya özen gösterdiklerini belirten Polat, "Bu yola çıkarken, 'yarın bu yataklarda biz de yatabiliriz' düşüncesiyle hareket ettik. Çalışırken önceliğimiz ülkemiz olacak. Hastanenin yapılma kararıyla birlikte biz de ülkemizin güçlü sağlık sisteminin salgın mücadelesinde kilit rol oynayacağına inanarak üzerimize düşeni yaptık."

Polat, hastaneler için talep edilen tüm ürünleri teslim ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretim kapasitemiz üst seviyede devam ediyor. Gelen ve gelecek olan her türlü talebi karşılamaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz yataklar, sedyeler ve diğer medikal ürünlerle Devlet Malzeme Ofisinin resmi tedarikçilerinden birisiyiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet ve özel hastaneler, firmalar ürünlerimizi kullanıyor. Yeni yapılan pandemi hastanelerinde de bizim şirketimizin ürünleri bulunuyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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