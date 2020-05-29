Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı
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Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı

Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.

29.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:46

Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.

İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin inşa sürecinin hızlandırılmış çekimleri ve tamamlanmış halinin görüntüleri yer alıyor.

Acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı

Kaynak: İHA

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