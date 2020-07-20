Acil durum butonuna basarak yürüyen merdivenleri durduran kişiler güvenlik kamerasında
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Acil durum butonuna basarak yürüyen merdivenleri durduran kişiler güvenlik kamerasında

Kocaeli'de üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenleri, acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Acil durum butonuna basarak yürüyen merdivenleri durduran kişiler güvenlik kamerasında
20.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:25

Kocaeli'de üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenleri, acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin birçok bölgesine yapılan modern üst geçitlerle vatandaşların daha rahat ulaşımı sağlanıyor.

İzmit ilçesindeki birçok yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan ekipler, arızası olmayan merdivenlerin kimler tarafından durdurulduğunu bulmak için güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerası incelemesinde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından uç taraflarındaki acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi.

Ani durdurulan merdivenlerin, özellikle yaşlı, engelli ve çocukların dengesini kaybedip düşmesine neden olabileceği değerlendirildiğinde yapılan davranışın tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor.

Acil durum butonuyla durdurulan yürüyen merdivenlerin, vatandaşlar tarafından tekrar çalıştırılması mümkün olmuyor. Yürüyen merdivenler, ekiplerde bulunan anahtarla yeniden çalıştırılabiliyor.

Kaynak: AA

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