Acil çağrılar tek numarada toplanınca gereksiz meşguliyet azaldı

ZAFER GÖDER - Bolu'da acil çağrı hatlarının tek numarada birleştirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevliler, gereksiz aramaları süzerek önemli bir görev yapan 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarının meşgul edilmesini engelliyor.

İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil numaraların "112" çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara (112) uygulamasının hayata geçirildiği pilot illerden Bolu'da 112 Acil Çağrı Merkezi kuruldu.

Çıkınlar Mahallesi'ndeki merkezde bir araya getirilen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma birimleri, 112 hattı üzerinden kendilerine yönlendirilen çağrıları cevaplayarak halka daha sağlıklı ve verimli hizmet vermeye çalışıyor.

Bu merkezde, 155, 112, 110 ve 156 hatlarına yapılan aramalar, "çağrı karşılayıcı" tarafından karşılanarak sorun, şikayet ve vaka bilgisi alındıktan sonra ilgili birim ya da birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede bir trafik kazası yapan bir kişi, ayrı ayrı hem sağlık hem de polis ekibini aramak zorunda kalmıyor ve vakalara müdahale süreleri kısalarak birimler arasında koordinasyon da sağlanmış oluyor.

Ayrıca merkezdeki "çağrı karşılayıcı", 112 Acil Çağrı Hattı'na düşen çağrılara cevap verip gereksiz aramaları süzüyor ve önemli bir görev yapan 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarının meşgul edilmesini engelliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği günden itibaren aradan geçen bir yıllık süre içinde, 112'ye yapılan aramaların yüzde 74'ü asılsız ve gereksiz olduğu belirlendi ve sağlık, polis, jandarma ve itfaiye hatlarına aktarılmadı.

Bolu Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezleri Yönetmeliği gereğince kurulan merkezde Bolu Valiliği bünyesinde çalışan çağrı alıcılar ile emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin çağrı yönlendiricilerinin bulunduğunu kaydetti.

İlerleyen günlerde, 122 AFAD ile 177 Orman Yangın birimlerinin de kendi bünyelerinde faaliyet göstermeye başlayacağını ifade eden Şahin, müdürlüğün kuruluş amacının acil çağrıların tek merkezden alınıp, karşılanıp seri bir şekilde sevk ve koordinasyonu sağlamak olduğunu bildirdi.

Şahin, Bolu Acil Çağrı Merkezi'nde ilk olarak 110 İtfaiye'nin çağrılarının karşılanmaya başladığını da belirterek şöyle devam etti:

"Burada, 12 Haziran 2018 tarihinde ilk 110 İtfaiye faaliyet göstermeye başladı. Bir yıllık süre içinde 94 bin 871 çağrımız var. Bunların 70 bin 333 tanesi herhangi bir olayla ve vakayla ilişkilendirilmeyen asılsız çağrılar. Bunlar nedir? Adres sormadır, SIM kartıyla telefon denemedir, telefon numarası sorma şeklinde değişik çağrılardır. Haliyle bunda burada yüzde 74 bir asılsız çağrı oluşuyor. Çağrı alıcı arkadaşlarımız çağrıları süzdükten sonra asılsız çağrılar buradan eleniyor. Eskisi gibi emniyet, 112, itfaiye ve jandarmaya da asılsız çağrı yönlendirilmemiş oluyor."

"Gereksiz aramalar çağrı karşılayıcıya düşüyor"

Eskiden 112, 155 ya da diğer acil çağrı numaralarını arayanların "Falan kişinin, kurumun numarası ne biliyor musunuz?" diye sorduğunu ya da acil olmayan birçok konu hakkında bilgi almak istediğini aktaran Şahin, "112 Acil Çağrı Merkezi'nde gereksiz aramalar çağrı karşılayıcıya düşüyor. Bu şekilde bu aramalar diğer birimlere gitmiyor. Böyle olunca da onlara gelen çağrıların sayısı düşüyor, onlar da kendi görevlerine konsantre olmaya başlıyorlar." ifadesini kullandı.

Bu merkezde görev yapan her bir personelin çok önemli ve hayati iş yaptığını vurgulayan Şahin, özellikle asılsız çağrılarla ilgili yönetmelikteki hüküm gereğince 250 lira para cezası verildiğine, aynı kişinin bu gereksiz ve asılsız çağrıyı devam ettirmesi halinde ikinci defada bu para cezasının 2 katı şeklinde uygulandığına işaret etti.

Şahin, asılsız çağrılar nedeniyle yığılma olduğu zaman veya hatlar meşgul olduğu zaman belki gerçek bir mağdurun sıkıntıya sokulabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA