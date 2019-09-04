04.09.2019 18:05

Acil çağrılar tek bir merkezden yönetilecek

Vali Erdoğan Bektaş:

"Bu işi tek merkezden yönetmek gerekiyor. İşte bunun için de Türkiye epey yol aldı"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta itfaiye, AFAD, acil sağlık hizmetleri gibi acil hizmetler 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'den yönetilecek. Tesisin tanıtımını yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Ekip çağrıda telefonun karşısında, gerçekten ciddi bir derdiniz varsa ilgili bütün kurumlar anında devreye giriyor. O duruma göre ne gerekiyorsa karşıdan gelen çağrıya göre enerji firması, AFAD, polis, ambulans gerekiyorsa anında sistem bir anda aktif edilmiş olacak. Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca 112 Acil Çağrı Merkezi yönetmeliği kapsamında vatandaşların ulaştığı acil numaralar 112'den aranacak. Acil durumlarda vatandaşlar sırayla 155, 110, 112, 122, 177'yi aramak zorunda kalmadan 112'yi tuşlayarak acil yardım alabilecek. Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi tesisinin açılışı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş önderliğinde yapıldı.

112 tuşlandığında vatandaşların karşısına ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nın profesyonel eğitim almış personeli çıkacak. Uzman ekip, vatandaşın acil durumuna göre ilgili birimlere yönlendirmeler yaparak harekete geçirecek.

Tüm kurumlar vakalara eşgüdümlü olarak intikal edecek

Tesis hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı görevlisi Mehmet Zaid Karabulut, an itibariyle tesisin devreye alındığını ifade etti. Sistem ile rahatsızlık veren çağrıların da önüne geçilebileceğini aktaran Karabulut, şöyle devam etti:

"112'yi devreye almaya geldik. Bunun yazılımını İçişleri Bakanlığı olarak biz kendimiz yapıyoruz. Buraya geldiğimizde çağrı alıcı arkadaşlarımıza eğitimlerimizi verdik. Sağlıktaki ve itfaiyedeki arkadaşlarımıza eğitimlerimizi verdik. Bu gün de 10.20'de tüm operatörlerde 112 çevrildiğinde artık çağrı merkezi düşmeye başladı. Artık 112 çağrıları, bu günden itibaren merkezde başladı ama yarından itibaren tüm ilçeleri de başlatmayı planlıyoruz. 110 ve 112'ye yapılan çağrılan Zonguldak ilinde Valiliğimizin personellere düşecek. Bu personeller gereksiz çağrıları yada rahatsızlık verici çağrıları eledikten sonra gerçekten bir kurumu ilgilendiren ve gerçekten vaka teşkil eden olayları ilgili kurumlara aktaracaklar. Vatandaşa bilgi verilmesi gerekiyorsa bilgi verecekler. Ekipleri hiç yormayacaklar. Eğer gerçekten bir vaka varsa da ekipleri çıkartacaklar. Vatandaşa hızlı bir şekilde ulaşacaklar. 112 acil çağrı merkezi sayesinde birden fazla kurumun koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Zonguldak'ta sıkışmalı bir trafik kazası olsun bölgenin durumuna göre sağlık personeli, itfaiye personeli, emniyet yada jandarma personelinin intikal etmesi gerekiyor. Böyle durumlarda birden çok kurumun intikal etmesi gereken durumlarda vatandaş tek bir kurumu aradığında hepsine aynı anda vaka durumu düşecek. Tüm kurumlarımız olaydan haberdar olup eş güdümlü olarak vakaya intikal edecek."

"Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise "Belediye, orman, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye bunlar tabi aynı işi yapan kurumlar oluyor. Hem emek kaybı, zaman kaybı oluyor. Ayrıca koordinasyon gerektirdiği için koordinasyonun içinde kurumlar ayrıca efor sarf etmek zorunda kalıyorlardı. Aklın yolu bir. Bu işi tek merkezden yönetmek gerekiyor. İşte bunun için de Türkiye epey yol aldı. Özellikle ciddi bilişim alt yapısı var. Program konusu bu. Elektronik konusu. Aselsan çalıştı. Bakanlığımız çalıştı. Önce 112 ile başladık. Arkasından diğer kurumlar da katılacak. Artık hangi acil çağrıyı ararsanız arayın 112 çalacak. Karşınızda İçişleri Bakanlığı personeli olacak. Bunu vurgulamak istiyorum. Ekip çağrıda telefonun karşısında, gerçekten ciddi bir derdiniz varsa ilgili bütün kurumlar anında devreye giriyor. O duruma göre ne gerekiyorsa karşıdan gelen çağrıya göre enerji firması, AFAD, polis, ambulans gerekiyorsa anında sistem bir anda aktif edilmiş olacak. Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA