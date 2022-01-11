Acil çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız çıktı

ÇORUM (İHA) - Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi hattına yapılan çağrının yüzde 72'si asılsız çıktı.

Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Çorum 112 Acil Komuta Merkezini meşgul edenler arasında cep telefonunu kontrol edenlerden, canı sıkılıp şarkıyı söyleyen insanlardan ekmek siparişi verene kadar çok sayıda kişi bulunuyor.

Acil durumlarda aranması gereken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ağustos ayı başından 27 Aralık tarihine kadar 525 bin 79 ihbar geldi. Bu acil çağrıların 256 bin 955'i elenirken 268 bin 124 çağrı ise diğer kurumlara yönlendirildi. Yaklaşık 5 aylık süreçte gelen 525 bin 79 çağrıdan 377 bin 329'u asılsız çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılardan 147 bin 750'sine ekip yönlendirilirken, cağrı merkezini gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 16 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

'112'yi gereksiz arama, insanların hayatını karartma' sloganını hatırlatan yetkililer, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamaların belirterek, ihtiyaç anında 112'ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın can ve mal emniyetini riske atarak en temel haklarından mahrum kalmasına yol açabileceğimizi hatırdan çıkarmamalarını istediler. - ÇORUM