Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

17.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:32

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Günaydın, " 2019 yılında 112 çağrı merkezimize toplam 828.841 çağrı gelmiş ve bu çağrılar ilgili kurumlara yönlendirilmiştir." dedi.



Gelen çağrıların büyük çoğunluğunun da asılsız çağrılar olduğunu ifade eden Vali Günaydın, " Çağrı merkezimize gelen çağrıların büyük çoğunluğu asılsız çağrı olarak kayıtlarımıza girmiştir. Çağrı merkezimizin asılsız yere meşgul edilmesi halinde, gerçek vakalara ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olmalı ve çağrı merkezini asılsız yere meşgul etmemeliler." diye konuştu.



Vali Günaydın ayrıca, tüm acil numaraların tek bir numarada birleştiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında toplam 21 okulda 2.761 öğrenciye kurumun tanıtımının yapıldığını belirtti.



Toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sunumun ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA