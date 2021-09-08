Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Yapıldı

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı YapıldıAcil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı YapıldıAcil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Demirtaş'ın başkanlığında Valilik Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdür Vekili Cihangir Sağıroğlu, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, AFAD İl Müdürü Sayın Davut Esen, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün ile diğer ilgililer katıldı. Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantında Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik cezai yaptırımların uygulandığı belirtilen toplantıda, Ağustos ayı sonu itibariyle toplam 915 bin 539 çağrının karşılandığını; bunların 126 bin 569 tanesinin vakaya dönüşen çağrı olduğu 788 bin 970 tanesinin de vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı olduğu kaydedildi. Vali Demirtaş, vatandaşlara asılsız ihbarın yapılmaması konusunda çağrıda bulundu. Vali Demirtaş, "Asılsız çağrıların yapılmaması konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çünkü yapılan her asılsız çağrı yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımıza ulaşılmaması demektir. Asılsız çağrılar hem yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa ulaşmayı engelliyor hem de sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerimizin işini zorlaştırıyor. Her asılsız çağrının bir canı tehlikeye attığı unutulmamalıdır. " dedi. Toplantı, değerlendirmelerin yapılması ve gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Cristiano Ozan Tufan Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:55:01. #1.16#

title