Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Yapıldı

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı YapıldıAcil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı YapıldıAcil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Demirtaş'ın başkanlığında Valilik Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdür Vekili Cihangir Sağıroğlu, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, AFAD İl Müdürü Sayın Davut Esen, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün ile diğer ilgililer katıldı. Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantında Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik cezai yaptırımların uygulandığı belirtilen toplantıda, Ağustos ayı sonu itibariyle toplam 915 bin 539 çağrının karşılandığını; bunların 126 bin 569 tanesinin vakaya dönüşen çağrı olduğu 788 bin 970 tanesinin de vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı olduğu kaydedildi. Vali Demirtaş, vatandaşlara asılsız ihbarın yapılmaması konusunda çağrıda bulundu. Vali Demirtaş, "Asılsız çağrıların yapılmaması konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çünkü yapılan her asılsız çağrı yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımıza ulaşılmaması demektir. Asılsız çağrılar hem yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa ulaşmayı engelliyor hem de sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerimizin işini zorlaştırıyor. Her asılsız çağrının bir canı tehlikeye attığı unutulmamalıdır. " dedi. Toplantı, değerlendirmelerin yapılması ve gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre