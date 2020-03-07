: Açıkyol şehitleri mezarları başında anıldı

07.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:58

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 33 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

Açıkyol Mahallesi'nde Şehit Mezarlığında yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, törende yaptığı konuşmada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin şehit edildiği terör saldırısını lanetledi.

Kandemir, "Terör örgütü buna benzer savunmasız insanları çoluk çocuk, yaşlı demeden bu gibi kalleşçe katliamlar yaparak gerçek yüzlerini göstererek tarihe geçmiştir. Katliamı nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Rabb'im devletimize zeval vermesin." diyerek İdlib'de rejim saldırısında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Usame Anlağan şehitlerin mezarı başında dua etti.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları katıldı.

7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.

Kaynak: AA

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