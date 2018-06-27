Açıkta Olan Vali Yardımcısı Yeniden Fetö'den Gözaltına Alındı

Mardin Vali Yardımcılığı görevinden açığa alınan Mustafa Mendeş, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Vali Yardımcılığı görevinden 19 Nisan 2017 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Mustafa Mendeş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimata ile yeniden gözaltına alındı. Mendeş'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. - MARDİN