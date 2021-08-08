Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
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Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı Zonguldak'ta Uzunkum mevkiinde A.Y.Ç. (18)isimli genç dalgalı havada denize açılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

- Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Uzunkum mevkiinde A.Y.Ç. (18)isimli genç dalgalı havada denize açılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki A.Y.Ç isimli genç dalgalı havada denize açıldı. Ardından dalgalar nedeniyle karaya çıkamayan A.Y.Ç isimli genç için sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. A.Y.Ç. isimli gencin çırpındığını gören bir başka genç de denize atlayarak kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Ancak gencin yardımında yetersiz olunca çevreden can simidi atıldı.

Can simidi takılan A.Y.Ç. isimli genç, denize atlayan diğer gençle beraber karaya çıkmayı başardı. Karaya çıkan A.Y.Ç isimli genç sağlık ekiplerinin müdahalesiyle birlikte Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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