Açıksu yüzme yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mavi bayraklı Kerpe Halk Plajı'nda Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenlendi.

Müsabakalar öncesi düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 6 mavi bayraklı plajları olduğunu belirterek, yüzme branşı için 57 kulüpleri olduğunu söyledi.

Bu sayıların kendilerine yetmediğini ifade eden Büyükakın, "Denizle çevrili bir kentiz, göllerimiz ve birçok yarı olimpik havuzumuz var. Buna rağmen yüzme branşında 14 milli sporcumuz bulunuyor. 14 yetmez 41 olması lazım. Artık hedefimiz yüzme branşında milli olmuş 41 sporcudur. Bu sporcularımız da Türkiye'de Avrupa'da ve dünyada ses getirecek başarılar yakalayacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından verilen startla yarışlar gerçekleştirildi.

Şampiyona sonrasında kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA