Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

24.09.2019 12:54

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarına "https://aof.anadolu.edu.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.

Sonuçlar, öğrenci otomasyonuna giriş yapılarak görülebiliyor.

Kaynak: AA