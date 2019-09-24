Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.

24.09.2019 12:54
Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarına "https://aof.anadolu.edu.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.

Sonuçlar, öğrenci otomasyonuna giriş yapılarak görülebiliyor.

Kaynak: AA
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