Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.
24.09.2019 12:54
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarına "https://aof.anadolu.edu.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.
Sonuçlar, öğrenci otomasyonuna giriş yapılarak görülebiliyor.
Kaynak: AA