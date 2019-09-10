Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı

10.09.2019 16:42

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavına girecek öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan "Öğrenci Girişi" bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ya da Açıköğretim bürolarından alabilecek.

Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavları 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te tek oturumda gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor

Kaynak: AA