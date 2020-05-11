Açıköğretim sistemi yurt dışı programlarında online sınav heyecanı
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Açıköğretim sistemi yurt dışı programlarında online sınav heyecanı

Açıköğretim sistemi yurt dışı programlarında online sınav heyecanı
11.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilk günden beri her alanda mücadelesini sürdüren Anadolu Üniversitesi, birey ve toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına büyük bir sorumluluk üstlendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilk günden beri her alanda mücadelesini sürdüren Anadolu Üniversitesi, birey ve toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına büyük bir sorumluluk üstlendi.

Bu doğrultuda aldığı kararlarla, Türk eğitim tarihinin en geniş katılımlı online sınavı olma niteliği taşıyan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarını başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi, yurt dışı programlarındaki öğrenciler için de aynı olanakları tanıyarak sınava girmelerini sağlıyor. Yurt dışındaki öğrenciler sosyal izolasyon ortamında güvenle sınavlarına giriyor

Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarından faydalanan öğrencileri unutmayan Üniversite yönetimi, 9-16 Mayıs tarihleri arasındaki sınav takviminde değişiklik yapmadı. Gerçekleşmesi planlanan sınav oturumlarına sosyal izolasyon ortamında güvenle giren öğrenciler, kişiye özgü olarak hazırlanan soru setlerini tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımlarla Çevrimiçi Sınav Sistemi üzerinden cevaplandırıyor. Tüm öğrencilerin eşit şartlar altında sınava girmesi için gereken her şeyin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli, yurt dışı programlarında bulunan öğrencilerimizi mağdur etmemek adına yaptığımız çalışma başarılı bir şekilde devam ediyor. Tüm olanaklar onlar için de geçerli" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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