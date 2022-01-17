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Açıköğretim Sistemi 2021-2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları sonucu açıklandı

Açıköğretim Sistemi 2021-2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları sonucu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yaklaşık olarak 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı sınavlar, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildi.

3 MİLYONDAN FAZLA CEVAP KAĞIDI OKUNDU

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavlarda öğrenciler, sınavlar öncesinde sistem üzerinden HES kodu kontrolüyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı. Sınava giren 1 milyon 139 bin öğrenciye ait toplam 3 milyon 554 bin cevap kağıdının okunduğu sınavlarda toplam 433 bin kişi görev aldı.

SONUÇLAR AOF.ANADOLU.EDU.TR WEB ADRESİNDE

Resmi itiraz süresinin dolmasıyla beraber Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları da ivedilikle açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabiliyor.

(İHA)

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Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Kıbrıs, Ocak, Güncel, Haber

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