Açıköğretim sınavları ne zaman?AÖF finalleri zaman?

Açık öğretim, AÖF güz dönemi final tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesinde açıklandı. AÖF vizelerine giren öğrenciler, açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF finalleri zaman? sorularını soruyor.

Ülke genelinde online okuyan öğrencilerin vize ve finallerinin ardından açık öğretim öğrencilerinin ve final tarihleri geldi, çattı. Anadolu Üniversitesi resmi web sitesinde güz dönemi final tarihlerini açıkladı. Peki, açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF finalleri zaman? sorularının yanıtı detaylarda!

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN? AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, resmi web sitesinde yayınladığı duyuruya göre, 16 - 25 Ocak tarihleri arasında final sınavları gerçekleşecek.

1.yarıyıl ve 5.yarıyıl fark dersleri, 16- 17- 18 Ocak 2021 tarihlerinde; 3,5 ve 7. yarıyıl dersleri ise 23 - 24 - 25 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF finalleri, çevrimiçi ortamda yapılacaktır.