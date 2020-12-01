Açıköğretim sınavları ertelendi mi? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Dün kabine toplantısı sonrası açıklanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Açıköğretim sınavları ertelendi mi? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama şöyle:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, COVID-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır."

AÇIKÖĞRETİM SINAVI (AÖL) SINAVI NE ZAMAN?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gereken bir çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Peki, açıköğretim sınavı ne zaman? Sınavları ne zaman olacağı kesin değil. Detayları haberimizden takip edebilirisiniz.