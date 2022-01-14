Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Peki, Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

Öncekiyıllardaki örnekler düşünüldüğünde sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edileceği öngörülüyor.

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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

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