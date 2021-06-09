Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu çevrimiçi (online) sınavları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu çevrimiçi (online) sınavları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Ancak AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hasibe Eren Rahşan Gülşan Seren Serengil
Spor Ali Koç Enes Ünal Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 23:28:06. #1.16#

title