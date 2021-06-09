Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu çevrimiçi (online) sınavları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu çevrimiçi (online) sınavları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Ancak AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek.