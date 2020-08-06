Açıköğretim psikoloji lisans programları son dakika: Açıköğretim psikoloji bölümü kapanıyor mu?
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Açıköğretim psikoloji lisans programları son dakika: Açıköğretim psikoloji bölümü kapanıyor mu?

Açıköğretim psikoloji lisans bölümlerinin kapatılmasına yönelik, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun hazırladığı rapor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşü doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruldu. Peki, psikoloji açıköğretim bölümleri kapanacak mı?

Açıköğretim psikoloji lisans programları son dakika: Açıköğretim psikoloji bölümü kapanıyor mu?
06.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:53

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun raporuna ithafen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşünün YÖK'e bildirildiğini Twitter'dan duyurdu. Açıköğretimde açılan psikoloji lisans programları ilk günden bu yana tartışmaların merkezinde yer almıştı.

AÇIKÖĞRETİM PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAPANACAK MI?

Açıköğretim eğitimi veren üniversitelerin psikoloji bölümü lisans eğitimini açmaları bir süredir tartışma konusuydu. Söz konusu durumla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu araştırması için Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat vermişti. Kurulun çalışmaları neticesinde ''psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde'' rapor Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Açıköğretim psikoloji lisans programları son dakika: Açıköğretim psikoloji bölümü kapanıyor mu?

Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirdi. Konuyla ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptı.

Açıköğretim psikoloji lisans programları son dakika: Açıköğretim psikoloji bölümü kapanıyor mu?

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