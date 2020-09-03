Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?
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Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?

Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim başvuruları tarihleri netleşti. Açıköğretim başvuruların asılır? AÖF başvuruları nereden yapılır? Üniversite açıköğretim başvuruları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?
03.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:53

Açıköğretim kayıt yenileme ve yeni kayıt başvuru tarihleri belli oldu. Peki, AÖF başvuruları nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt tarihleri ne zaman?

AÇIKÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

31 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 15 Ekim 2020 tarihinde son bulacaktır. 6 Ekim'de ise mazeretli kayıtlar alınacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "ÖSYS Yeni Kayıt" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin

kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?

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