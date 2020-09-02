Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?
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Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?

Üniversite kayıtları devam ederken açıköğretim kayıtlarının ne zaman başlayacapı merak konusu oldu. 31 Ağustos itibari ile başlayan açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? 2020 AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Açıköğretim kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?
02.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:36

İkinci üniversite, lise mezunlarını ilgilendiren ve kayıtları başlayan açıköğretim fakültesi kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başladı ve 10 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak

gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?

İkinci Üniversite

Belki şu anda çok iyi bir üniversitede okuyorsun. Peki, gerçekten bu bölümde okumak mıydı hayalin? Ya da bir mesleğe sahip oldun sonunda; ama neden bununla yetinesin ki? Hayatında her şey yolunda olsa da, başka meslekler, başka meraklar, başka hayallere sahip olmak isteyebilirsin.

Dikey Geçiş

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2020-2021 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2020 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?

Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geciş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geciş yapabilirler.

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