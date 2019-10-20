Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 22 Ekim'e uzatıldı

20.10.2019 16:40

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 22 Ekim Salı gününe kadar uzatıldı.



Kayıt yenileme işlemleri, "Ders Seçimi işlemi" ve "Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi" adımlarının ardından tamamlanacak. Kayıt yeniletecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki "Kayıt Otomasyonu" bağlantısı, "Kayıt Yenileme" linkinden yapabilecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı için öğrencilerin öncelikli olarak ders seçimi işlemlerini tamamlayarak ödeme bilgilerini oluşturmaları gerekiyor. Ödeme bilgileri, ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.



Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi "Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı" ödemesini 22 Ekim Salı gününe kadar, kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirilebilecek. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Ekim 2019 tarihinde internet, ATM ve mobil bankacılık üzerinden 23: 30'a kadar ödeme yapılabilecek; ancak kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak. Bu nedenle kredi kartıyla ödeme yapmayı planlayan öğrencilerin, bu işlemi son güne bırakamaması gerekiyor.Öğrencilerin ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Sadece eski borcunu ödeyen; ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.



Kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, kayıt yenileme tarihleri içinde kontrol etmeleri gerekiyor.



22 Ekim tarihinden sonra kayıt yenileme yapılmayacak ve mazeret kabul edilmeyecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA