Açıköğretim fakültesi vize sonuçları açıklandı
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Açıköğretim fakültesi vize sonuçları açıklandı

Açıköğretim fakültesi vize sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sonuçları açıklandı.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sonuçları açıklandı.

5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavlarını oldukça hızlı bir şekilde değerlendiren Açıköğretim Fakültesi, aynı ay içerisinde sonuçları da açıkladı. Pandemi nedeniyle online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen sınavlara katılım yoğun oldu.

Sorunsuz bir vize dönemi geçirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin mağdur olmaması, sınavlarına sorunsuz bir şekilde katılabilmesi ve sonuçları da en kısa zamanda öğrenebilmeleri için mesai mefhumu olmadan çalışıldığını söyledi.

Nitelikli personeli ve donanımlı altyapısı ile uzaktan eğitimde de bir marka olduklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı: "Pandemi dönemi diyerek ayırt etmeksizin çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yeni YÖK vizyonu kapsamında devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle çehresi değişen Atatürk Üniversitesi başarı çıtasını sürekli olarak yukarı doğru taşıyor. Elde edilen başarıların tamamı büyük Atatürk Üniversitesi ailesine ait. Hepsini kutluyor çalışmalarında kolaylık ve başarı diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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