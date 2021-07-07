İkramiye hangi gün yatacak? Kurban Bayramı 2021 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi hangi gün verilecek?
Gündemde yer alan konuların başında Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalardan sonra emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu. SSK emeklileri 13-14 Temmuz, Emekli Sandığı emeklileri 15 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak. Peki, 13 Temmuz hangi güne denk geliyor? 16 Temmuz hangi güne denk geliyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı öncesinde, emekli maaşlarına, Temmuz ayı enflasyon oranları kapsamında zam yapıldığını belirterek, emekli maaş ve ikramiyelerinin Bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını söylemişti. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 13 - 16 Temmuz hangi günlere denk geliyor?
KUBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.
Buna göre:
SSK emeklilerine : 13-14 Temmuz'da
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere : 15 Temmuz'da
Bağ-Kur emeklilerine : 16 Temmuz'da
ödenecek.
- 13 Temmuz hangi gün : Salı günü
- 14 Temmuz hangi gün : Çarşamba günü
- 15 Temmuz hangi gün : Perşembe günü
- 16 Temmuz hangi gün : Cuma günü