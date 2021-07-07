İkramiye hangi gün yatacak? Kurban Bayramı 2021 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi hangi gün verilecek?

Gündemde yer alan konuların başında Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalardan sonra emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu. SSK emeklileri 13-14 Temmuz, Emekli Sandığı emeklileri 15 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak. Peki, 13 Temmuz hangi güne denk geliyor? 16 Temmuz hangi güne denk geliyor?