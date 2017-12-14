Açıklandı: Jandarma sivil memur alımı sonuç sorgulama. Jandarma sivil memur alımı sonuçları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Resmi olarak açıklanacak tarihin geçmesi üzerine konu hakkında merak artmış ve sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusu sıkça sorulmuştu. Jandarma sivil memur alımı sonuçları bugün açıklandı. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

Jandarma sivil memur alımı sonuçları üç gün gecikmeli olarak açıklandı. Lisans, Önlisans ve Lise düzeyinden gerçekleşecek sivil memur alımlarının sonuçları JGK'ın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayan adaylar, şimdi mülakat sürecini merak ediyor. İşte Jandarma sivil memur alımı sonuç sorgulama sayfası ve mülakat sürecine ilişkin bilgiler!

Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyuruldu. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacak.

Jandarma sivil memur alımı sonuç sorgulama

Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tâbi tutulmaları mümkün değildir.

Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.