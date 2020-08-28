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Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kuru üzüm fiyatları Sarıgöl'de üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi
28.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:46

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kuru üzüm fiyatları Sarıgöl'de üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan üzüm fiyatı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde memnuniyetle karşılandı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sayın Bakanımızın açıkladığı kuru üzüm fiyatlarından memnunuz. Bakanımıza Teşekkür ederiz. Kuru üzüm alımları TARİŞ ve TMO tarafından da gerçekleşmesi bizleri sevindirdi." dedi.

"TARİŞ'ten yazılı açıklama"

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, "Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 9 numara üzüm için açıklanan 12,5 TL alım fiyatının TARİŞ ve bölgemiz üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını" söyledi. "Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzümde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kamunun piyasaya müdahale etmesi gerektiğini uzun zamandır savunduklarını. Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru üzüm alımı yapacak olmasından dolayı da ayrıca memnun olduklarını" belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi ile TARİŞ arasında üzüm alımına ilişkin işbirliği yapılacağını da açıklayan Türker, "Yapılan işbirliği bölgemiz üzüm üreticisine büyük fayda sağlayacak ve şu an 10,5 TL seviyelerinde seyreden fiyatlar yükselecektir." dedi.

Türker, "Hasat zamanında bir çok üretici borcunu ödeyebilmek için ürününü piyasaya arz etmektedir. Buna bağlı olarak oluşan arz fazlalığı sebebiyle aşırı fiyat düşüşleri yaşanmaktadır. Tarım Bakanımız tarafından açıklandığı şekilde TMO'nun en az 50 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm alması piyasada güven oluşturulacak ve fiyatların düşmesinin önüne geçilecektir. Dünyanın ve ülkemizin Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdiği bu dönemde üzüm üreticisinin emeğinin karşılığını hak ettiği şekilde almasına yönelik kararlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile beraber TMO yetkililerine tüm üretici ortaklarımız adına teşekkür ediyor, üzüm üreticilerine bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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