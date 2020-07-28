Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etti Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, açıklanan fındık fiyatlarının üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, açıklanan fındık fiyatlarının üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, 2020 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladığını, fiyatların, 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22,5 lira, 50 randıman levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Fındık fiyatının tüm üreticiler tarafından sevindirici olduğunu belirten Başaran, "Açıklanan fiyattan üreticiler memnun. Bilindiği gibi her değişik kesimlerden farklı rekolte açıklamalı olsa da bu yıl fındığın eksik olacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla fındığın olmadığı dönemlerde maliyetinin de yüksek olduğunu düşünürsek açıklanan bu fiyat üreticiyi memnun eden fiyat olmuştur. Bu anlamda ben Cumhurbaşkanı ve tüm yetkililere açıklanan fiyattan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başaran, üreticilere de uyarılarda bulunarak, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte iş üreticilere düşüyor. Üreticilerimizin ilk olarak emanete fındık bırakmamaları gerekiyor. Bu fındık fiyatını daha da yukarılara çekebilmek için kesinlikle emanete fındık bırakmamaları gerekiyor.

Bu sene fındık az ama Türk fındığının kalitesini gözetmek zorundayız. O yüzden hasada başlarken fındığın olgunlaşmasını beklemek zorundayız. Mümkünse fındık yere döküldükten sonra hasada başlanılmalı. Fındıktaki aflatoksini önlememiz, harmanlamada itinalı davranılmamız, iyi kurutmamız gerekiyor. Üreticilerimiz bunlara dikkat etmeli. Bunlar yapılırsa dünya piyasalarına daha kaliteli fındık sunmuş oluruz."

Başaran, üreticilerin emanete fındık vermemeleri halinde yılbaşına kadar fındık fiyatının 25 lirayı bulacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

"Yüzümüzü güldürdü"

Fındık üreticisi Cevdet Uslu da açıklanan fındık fiyatlarının makul olduğunu belirterek, "Emanete fındık vermesinler, eğer verirlerse fındık fiyatlarında düşüş yaşanacağını üretici olarak tahmin ediyoruz. Açıklanan fiyat yüzümüzü güldürdü." dedi.

Kaynak: AA