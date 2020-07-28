Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etti

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, açıklanan fındık fiyatlarının üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etti
28.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:48

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, açıklanan fındık fiyatlarının üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, 2020 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladığını, fiyatların, 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22,5 lira, 50 randıman levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Fındık fiyatının tüm üreticiler tarafından sevindirici olduğunu belirten Başaran, "Açıklanan fiyattan üreticiler memnun. Bilindiği gibi her değişik kesimlerden farklı rekolte açıklamalı olsa da bu yıl fındığın eksik olacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla fındığın olmadığı dönemlerde maliyetinin de yüksek olduğunu düşünürsek açıklanan bu fiyat üreticiyi memnun eden fiyat olmuştur. Bu anlamda ben Cumhurbaşkanı ve tüm yetkililere açıklanan fiyattan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başaran, üreticilere de uyarılarda bulunarak, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte iş üreticilere düşüyor. Üreticilerimizin ilk olarak emanete fındık bırakmamaları gerekiyor. Bu fındık fiyatını daha da yukarılara çekebilmek için kesinlikle emanete fındık bırakmamaları gerekiyor.

Bu sene fındık az ama Türk fındığının kalitesini gözetmek zorundayız. O yüzden hasada başlarken fındığın olgunlaşmasını beklemek zorundayız. Mümkünse fındık yere döküldükten sonra hasada başlanılmalı. Fındıktaki aflatoksini önlememiz, harmanlamada itinalı davranılmamız, iyi kurutmamız gerekiyor. Üreticilerimiz bunlara dikkat etmeli. Bunlar yapılırsa dünya piyasalarına daha kaliteli fındık sunmuş oluruz."

Başaran, üreticilerin emanete fındık vermemeleri halinde yılbaşına kadar fındık fiyatının 25 lirayı bulacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

"Yüzümüzü güldürdü"

Fındık üreticisi Cevdet Uslu da açıklanan fındık fiyatlarının makul olduğunu belirterek, "Emanete fındık vermesinler, eğer verirlerse fındık fiyatlarında düşüş yaşanacağını üretici olarak tahmin ediyoruz. Açıklanan fiyat yüzümüzü güldürdü." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi 3. Sayfa
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Ziya Selçuk Özlem Zengin Pınar Gültekin
Magazin Ozan Güven Belçim Bilgin Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Mehmet Topal Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 17:18:47. #1.14#
title