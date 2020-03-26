“Açıklanan destekler yüz binlerce işletme için can suyu” Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Oda ve Borsalara kayıtlı üye taleplerinin ilgili bakanlıklara iletilerek çözüldüğünü ve talepler geldikçe zaman kaybetmeden çözümü için girişimlerde bulunulmaya devam edildiğini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Oda ve Borsalara kayıtlı üye taleplerinin ilgili bakanlıklara iletilerek çözüldüğünü ve talepler geldikçe zaman kaybetmeden çözümü için girişimlerde bulunulmaya devam edildiğini söyledi. Kaynak: Dunya.com