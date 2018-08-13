Açıklamada Mevduat Hesaplarına El Konulması Söz Konusu Değildir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon'da yaptığı açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir."

(İHA)