Açıkhavada filme evlilik teklifi arası ANTALYA'da, 'Sahilde Sinema Var' etkinliğine gelen Eyyüp Gencer, kız arkadaşı Feyza Aktaş'a film arasında evlenme teklifi etti.

ANTALYA'da, 'Sahilde Sinema Var' etkinliğine gelen Eyyüp Gencer, kız arkadaşı Feyza Aktaş'a film arasında evlenme teklifi etti.

Normalleşme süreciyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde başlatılan 'Sahilde Sinema Var' etkinliği devam ediyor. Günlerdir vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, dün akşam ilginç anlara sahne oldu. 'Merhaba Güzel Vatanım' isimli filmi izlemeye gelenler, filminin ikinci yarısı başlamak üzereyken mutlu bir ana şahitlik etti.

Kız arkadaşına evlilik teklif etmek isteyen Eyyüp Gencer'in, filmin ikinci yarısının başında daha önceden çekilen evlilik teklifi videosu, beyaz perdeye yansıtıldı. Filmin başlamasını bekleyen Feyza Aktaş ise perdede Gencer'i görünce büyük şok yaşadı. Etkinlik alanında daha önce çekilen videoda Gencer, "Filmi böldüğüm için herkesten özür diliyorum. Sizlerle beraber çok özel bir ana şahitlik edeceğiz. Birtanem. Yıllar geçtiği zaman geriye dönüp baktığımda, anılarımda ve hayatımda seni şu an olduğu gibi yanımda görmek istiyorum. O yüzden, benimle evlenir misin?" ifadelerini kullandı.Büyük mutluluk yaşayan çift, ardından beyaz perdenin önüne çıktı. Dizlerinin üstüne çöken Gencer, cebinden çıkardığı yüzüğü Aktaş'ın parmağına takarak evlenme teklifi etti. Aktaş ise teklife 'Evet' cevabını verdi. Çift mutluluklarını sarılarak kutlarken, izleyiciler ise uzun süre alkışladı.Uzun zamandır nasıl bir teklif yapacağını düşündüğünü söyleyen Eyyüp Gencer, "Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinlik yaptığını duyunca aklıma böyle bir şey geldi. Belediye yetkililerine danıştım ve uygun olduğunu söyleyerek izin verdiler. Şu an epey heyecanlıyım. Böyle bir şey yaptığıma hala inanamıyorum" dedi.

Feyza Aktaş ise "Ben şu an hala şoktayım, elim ayağım tutmuyor. Teklif bekliyordum ama böyle büyük bir şey tahmin etmiyordum. Yardımcı olan, aracı olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA