Açıkhava reklam sektörü destek bekliyor
Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.
11.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:19
Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.
Kaynak: Dunya.com