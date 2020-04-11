Açıkhava reklam sektörü destek bekliyor Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.

Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor. Kaynak: Dunya.com