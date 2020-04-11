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Açıkhava reklam sektörü destek bekliyor

Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.

11.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:19
Açıkhava reklam sektörü destek bekliyor

Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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