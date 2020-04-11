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Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Reklamcılar Derneği, Ekonomi

"Açıkhava reklam sektörü" destek bekliyor

Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.

11.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:26

Ekonomiye yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü, "mücbir sebep" kapsamı dışında kalırken, sektör paydaşları destek bekliyor.

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını halk sağlığının yanında birçok sektörü de olumsuz etkiliyor.

Yıllık 9 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan ve 125 bin kişiye istihdam sağlayan açıkhava ve endüstriyel reklam sektörü de zor günler geçiriyor. Uzaktan çalışma imkanı olmayan sektör, "mücbir sebep" kapsamı dışında bırakıldığı için desteklerden faydalanamıyor.

ARED, teşviklerden yararlanmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 30 büyük şehirdeki ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte çeşitli sektör konfederasyonlarına da başvuruda bulundu.

Siparişler durdu, istihdam tehlikede

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, 10 binden fazla işletmenin tehlikeye girdiğini belirterek, "Birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak sonlandırması ve etkinliklerin iptali, siparişlerin kesilmesi ve devam eden projelerin askıya alınmasına neden oldu. Sektörümüzdeki birçok işletme küçük ölçekli olup bu koşullar altında mevcudiyetleri tehlikeye girdi. Hizmet verdiğimiz hemen hemen her sektör mücbir sebep kapsamında kabul edilerek desteklenirken sektörümüz kapsam dışında kaldı." ifadelerini kullandı.

Özdemirel, mevcut ekonomik ortamda tüm paydaşlarının yanında olma bilinciyle çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İş yerlerimizin su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerine ait ödemelerinin süreç bitene kadar ertelenmesini bekliyoruz. Ayrıca vergiler ve SGK primleri gibi kamuya yapılan ödemelerde indirime gidilmesi ve süreç bitene kadar ertelenmesi hepimizin faydasına olacaktır.

Zorunlu izin dönemlerinde SGK ödemelerinin alınmaması, maddi destek sağlanması, kısa çalışma ödeneğine ilişkin gün ve prim şartlarının bir defaya mahsus olmak üzere tamamen kaldırılması da taleplerimiz arasında. Küçük ve orta ölçekli firmaların kredi ödemelerinin temerrüde düşmeden yapılandırılması, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması bizi biraz olsun rahatlatacaktır."

Kaynak: AA

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