Açık Veri Zirvesi, Türksat desteğiyle 10 Haziran'da çevrim içi yapılacak
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Açık Veri Zirvesi, Türksat desteğiyle 10 Haziran'da çevrim içi yapılacak

Açık Veri Zirvesi, Türksat desteğiyle 10 Haziran'da çevrim içi yapılacak
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin kamu ve özel sektör paydaşlı ilk toplumsal açık veri konferansı "Açık Veri Zirvesi", Türksat'ın desteğiyle 10 Haziran'da çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye'nin kamu ve özel sektör paydaşlı ilk toplumsal açık veri konferansı "Açık Veri Zirvesi", Türksat'ın desteğiyle 10 Haziran'da çevrim içi düzenlenecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Açık Veri ve Teknoloji Derneği ile Türkiye Belediyeler Birliğince organize edilen Zirve, "Türkiye'nin Geleceği İçin Açık Veri" vurgusuyla gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim sponsoru olarak destek vereceği Zirve, Türksat Tanıtım ile Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

Yedi farklı oturumda 15 farklı konuşmacının yer alacağı etkinliğin açılış oturumunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de bulunması bekleniyor.

Zirvede, açık devlet yapısı, açık veri hukuku, elektronik devlet uygulamaları, açık veri fırsatları gibi farklı konular ele alınacak.

Türkiye'nin açık veri alanında uzman akademisyenleri, hukukçuları, kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya geleceği Açık Veri Zirvesi, gün boyu sürecek. Zirve'de izleyicilerin soruları da yanıtlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Açık Veri Zirvesi, Türksat desteğiyle 10 Haziran'da çevrim içi yapılacak - Haberler Ekonomi
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