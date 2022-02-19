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Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Tayyar - Yerel
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Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu Tekirdağ Çorlu'da açık unutulan elektrikli fritöz makinesi korku ve paniğe neden oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da açık unutulan elektrikli fritöz makinesi korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ızgara çeşitleri sunulan bir iş yerinde kızartma yapmak amacıyla kullanılan elektrikli fritöz açık unutuldu. Yoğun dumanları gören çevredeki esnaf ve vatandaş, itfaiyeye yangın ihbarında bulunup, kapalı olan iş yerinin sahibine durumu bildirdi. Olay yerinde kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerine girip yaptığı incelemede, elektrikli fritözün uzun süredir fişte takılı kalması nedeniyle yoğun duman oluştuğunu, iş yerinde yangın olmadığını belirledi.

Polise de herhangi bir şikayeti olmadığını ifade eden iş yeri sahibi, kızartma makinesini açık unuttuğunu doğruladı.

Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu

Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu

Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Yerel

Tekirdağ, Yangın, Çorlu, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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