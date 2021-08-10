Açık su yüzme yarışının startını başkan Büyükakın verdi
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Açık su yüzme yarışının startını başkan Büyükakın verdi

Açık su yüzme yarışının startını başkan Büyükakın verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Açık Su yüzme Yarışı Kandıra'nın mavi bayraklı plajı Kerpe'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı Kandıra'nın mavi bayraklı plajı Kerpe'de gerçekleştirildi. Yarışmanın başlangıç startını Marmara Belediye Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Su Yüzme Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kandıra ilçesinin MaviBayraklı Halk Plajı Kerpe'de gerçekleştirilen şampiyonaya Marmara Belediye Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

24 KATEGORİDE 448 SPORCU

Kocaeli'nin mavi bayraklı sahillerinden biri olan Kerpe sahilinde gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 24 kategoride 58 kulüpten 448 sporcu katıldı. Yarışma 12'şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-24 yaş, 25-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kadın ve erkek yüzücüler kategorisinde gerçekleştirildi.

"KANDIRA SU SPORLARI İÇİN UYGUN BİR İLÇE"

Kandıra'nın su sporları için önemli bir ilçe olduğunu belirten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; "Kandıra sahillerinin güzelliğini görüyoruz. Büyükşehir, Kandıra'ya önemli destekler veriyorlar. Bugün düzenlenen etkinlik bunun bir göstergesi. Kandıra her geçen gün gelişecek. Kandıra'ya yapılan yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"SPOR KENTİ KOCAELİ OLACAK"

Kocaeli'nin spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Kocaeli endüstiriyel bir başkent. Biz bunun yanında sporun başkenti olmasını istiyoruz. Kocaeli, puslu ve gri bir kent olarak anılıyordu. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile Kocaeli artık Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Kocaeli ormanlarıyla yeşil, denizleriyle mavi bir şehir.Yüzde 100 atık su arıtma oranı, millet bahçeleri, sahil parkları, İzmit Körfezi'ni balıklandırma projesi ve alt yapı hizmetleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz çevre dostu bir belediye. Doğa sporları için en uygun kent Kocaeli'dir. Tüm sporların merkezi Kocaeli olacak" açıklamasında bulundu.Açıklamaların ardından Başkan Büyükakın, yüzme yarışlarının startını verdi.

Kaynak: Bültenler

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