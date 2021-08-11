Açık Su Yüzme Yarışında derece yapan sporculara ödülleri verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Açık Su yüzme Yarışında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Açık Su yüzme Yarışında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 24 kategoride 59 sporcu dereceye girdi.

ÖDÜL TÖRENİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Su Yüzme Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kandıra ilçesinin Mavi Bayraklı Halk Plajı Kerpe'de gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

24 KATEGORİDE 448 SPORCU

Kocaeli'nin mavi bayraklı sahillerinden biri olan Kerpe Sahili'nde gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 24 kategoride 58 kulüpten 448 sporcu katıldı. Yarışma 12'şer kategoride 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-24 yaş, 25-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kadın ve erkek yüzücüler kategorisinde gerçekleştirildi.

11 Yaş Erkek 1500 metre serbest

Celal Ömer Şen - Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü Vera Seyda Sarıkaya - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü Ali Çelikesir - Kayseri Boğaziçi Spor Kulübü 11 Yaş Bayanlar 1500 metre serbest

Su İnal - Sakarya Yıldızlar Su Sporları Kulübü Ela İşçan - Gölcük Akademi Yüzme Kulübü Ayşe İrem Metin - Atak Yüzme Kulübü 12 Yaş Erkekler 1500 metre serbest

Hikmet Sami Kopargil - Boğaziçi Yüzme Spor Kulübü Hamza Mert Ökten - Gölcük Akademi Spor Kulübü Kıvanç Keskin - Kayseri Rota Spor Kulübü

12 Yaş Bayanlar 1500 metre serbest

Deniz Melek Özsarı - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü Şirin Naz Öksüzdere - Gebze Gençlik Hizmetleri SK Eylül Nisa Ayçetin - Talas Gençlik ve Spor Kulübü 13 Yaş Erkekler 3000 metre serbest

Ahmet Emin Ayata - Faroz Yüzme Kulübü Yiğitcan Yılmaz - Altın Kulaç Yüzme Kulübü Bedirhan Ayhan - Kocaeli Yüzme Kulübü 13 Yaş Bayanlar 3000 metre serbest

Ela Nur Kart - Elit Sefa Spor Kulübü Zeynep Kayranur Arslan - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü Selinnur Sade - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü 14 - 15 Yaş Bayanlar 3000 metre serbest

Irmak Alpay - Gölcük Akademi Yüzme Kulübü Aydan Demiröz - Sakarya Atlantis Su Sporları Kulübü Beril Ceren Öztürk - Atlantis Su Sporları Kulübü 14 - 15 Yaş Erkekler 3000 metre serbest

Alp Eren Bakkurt - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü Ömer Yusuf Akçura - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü Bera Kaya Sarıkaya - Okyanus Koleji Yüzme Kulübü 16 - 17 Yaş Erkekler 3000 metre serbest

Batuhan Filiz - Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü Emre Aygün - Kocaeli Yüzme Kulübü Yusuf Dürüsel - Altınkulaç Yüzme Kulübü 16 - 17 Yaş Bayanlar 3000 metre serbest

Sudenaz Çakmak - Kayseri Rota Spor Kulübü Dilara Uzunhasanoğlu - Gölcük Akademi Yüzme Kulübü Emel Haşimoğlu - Kocaeli Yüzme Kulübü 18-19 Yaş Bayanlar 3000 metre serbest

Yaren Karabey - Kınalıada Spor Kulübü Berfin Karabey - Kınalıada Spor Kulübü Çığıl Uzun - Ferdi 18-19 Yaş Erkekler 3000 metre serbest

Çağatay Alper Üstününal - Kocaeli Yüzme Kulübü Batuhan Ecrin Pınar - Altınkulaç Yüzme Kulübü Veysi Turan - Ferdi 20-24 Yaş Bayanlar 1500 metre serbest

Nilay Erkal - Galatasaray Ezgi Yaren Öztürk - Ferdi 25 - 35 Yaşları arası Bayanlar 1500 metre serbest

Nuray Göktepe Bulut - Ferdi Deniz Güçlü - Deniz Yıldızları Spor Kulübü Ayça Çelikbilek - Ferdi 20 - 24 Yaşları arası Erkekler 1500 metre serbest

Volkan Aydın - Ferdi Berat Özbay - Ferdi Muhammet Fırat Kös - Ferdi 25 - 35 Yaşları arası Erkekler 1500 metre serbest

Yahya Vural Kaya - Üsküdar Su Sporları Serkan Ercan - Okyanus Spor Külübü Can Şerifoğlu - Ferdi 36 - 45 yaşları arası Erkekler 1500 metre serbest

Alper Çelik - İstanbul Triathlon Spor Kulubü Ejder Levent Arslaner - Ferdi Şükrü Selvi - Gençlik Spor Kulübü 46 - 55 yaşları arası Erkekler 1500 metre serbest

Ali Akardaş - Sakarya T2S Yüzme Kulübü Murat Meto - Sasfit Eyüp Yazıcı - Ferdi 56 - 65 yaşları arası Erkekler 1500 metre serbest

Sadi Hakan Kaplancalı - İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Süreyya Ahmet Kip - İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Mustafa Pehlivanlar - Ferdi 66 yaş ve üstü Erkekler 1500 metre serbest

Ali Serdar Akgiray - Okyanus Spor Kulübü Güneş Erinç - Spor İstanbul Metin Şahinöz - İBB Spor Kulübü

Kaynak: Habermetre