Açık Su Yüzme Yarışında derece yapan sporculara ödülleri verildi
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Açık Su Yüzme Yarışında derece yapan sporculara ödülleri verildi

Açık Su Yüzme Yarışında derece yapan sporculara ödülleri verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Açık Su yüzme Yarışında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 24 kategoride 59 sporcu dereceye girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Yarışında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Su Yüzme Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kandıra ilçesinin Mavi Bayraklı Halk Plajı Kerpe'de gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

24 KATEGORİDE 448 SPORCU

Kocaeli'nin mavi bayraklı sahillerinden biri olan Kerpe Sahili'nde gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 24 kategoride 58 kulüpten 448 sporcu katıldı. Yarışma 12'şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-24 yaş, 25-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kadın ve erkek yüzücüler kategorisinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

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