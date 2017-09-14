Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Osmangazi Fırtınası

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Melike Öztürk, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'nda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.



Edremit Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından Yüzme Federasyonu'nun gözetiminde yapılan Açık Su Yüzme Maratonu'na katılan yüzücüler, 2 bin ve 4 bin metrelik parkurlarda kulaç attı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden toplam 257 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Melike Öztürk, 4 bin metre kadınlar genel klasman ve 14-19 yaş kategorisinde birinci oldu.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettiği derece ile Bursa'nın gururu olan Melike Öztürk ve hocalarını başarılarından dolayı tebrik etti. - BURSA