Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu
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Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

12.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:29

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkisindeki açık su kuyusuna girdi.

Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü.

İki çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cesetler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocukların cenazeleri, morgdan alınarak Kayıhan beldesi Pınar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürüldü.

Burada helallik alınması sırasında küçük çocukların aileleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler, cenaze namazlarının kılınmasının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Kaynak: AA

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