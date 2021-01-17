Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2)

17.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:32

Sivas'ta bir otoparkta park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ta bir otoparkta park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pulur Mahallesi Karakol Sokağı'ndaki bir açık otoparkta park halinde bulunan Melihcan Cila'ya ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonun kupa kısmı tamamen yandı.

Yangını duyar duymaz otoparka gelen kamyonun sahibi Cila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın 4 gündür otoparkta olduğunu söyledi.

Yangının nasıl çıktığına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını anlatan Cila, "Burası kamyonumu her gün park ettiğim bir yer. 4 gündür de burada. Küçük aracımı da buraya park ediyorum. Polislerin haber vermesiyle geldim. Aracım yüklü de değildi, boştu. Kim yaktı, nasıl yandı hiç bilmiyorum." dedi.

Kullanılamaz hale gelen kamyonda inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2)
Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2)
Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2)
Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman İrem Derici Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Metin Oktay İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:33:45. #1.14#
title