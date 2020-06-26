Açık Oto Pazarı kapalı olacak Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının hizmetine sunulan Açık Oto Pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta sonunda hizmet vermeyecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının hizmetine sunulan Açık Oto Pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta sonunda hizmet vermeyecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kentin en büyüğü olarak Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Açık Oto Pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta kapalı olacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ikinci el oto satışında vatandaşların vazgeçilmezi haline gelen merkezin, kısıtlamanın ardından her pazar günü hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA