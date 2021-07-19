AÇIK OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILIYOR
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AÇIK OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILIYOR

AÇIK OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILIYOR
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Kentpark'ta bulunan açık olimpik yüzme havuzunu Kurban Bayramı'nda hizmete açıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Kentpark'ta bulunan açık olimpik yüzme havuzunu Kurban Bayramı'nda hizmete açıyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kentteki vatandaşların havuz ihtiyacı da arttı. Vatandaşların bu talebini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Kentpark'ta bulunan açık yüzme havuzunu Kurban Bayramı'nın 2. Günü olan 21 Temmuz Çarşamba günü hizmete açacak. Pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet verecek açık olimpik havuzun giriş ücreti ise 50. 00 TL olacak. 0-6 yaş çocukların ücretsiz olarak hizmet alacağı havuzda, ailelerin rahatsız olmaması için erkek misafirlerin yalnız girişine izin verilmeyecek.

Kaynak: Habermetre

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